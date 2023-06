Lokstadt in Winterthur – In den «Big Boy» zieht Leben ein Am Freitag zogen die ersten Mieter ins «Big Boy»-Hochhaus in der Lokstadt. Im Parterre sollen unter anderem ein Hort, ein Gastrolokal und eine Migros ohne Personal eröffnet werden. Delia Bachmann

Die ersten Mieter haben am Freitag ihre Wohnungen im «Big Boy» am Dialogplatz 10 bezogen. Foto: Roger Hofstetter

Noch fehlt der «Rocket»-Wolkenkratzer in der Lokstadt. Trotzdem ist er schon Anwärter auf einen Weltrekord: Mit seinen 100 Metern soll er das höchste Holzwohnhaus der Welt werden. Die Implenia will nächstes Jahr mit dem Bau beginnen. 2026 soll das Prestigeobjekt bezugsbereit sein. Bis dahin ist das kleinere Hochhaus «Big Boy» das höchste Gebäude in der Lokstadt. Mit seinen 50 Metern und 15 Geschossen überragt es die ebenfalls fertigen Gebäude «Krokodil», «Tender» sowie die Stadthäuser.