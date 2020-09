Das Parlament ist ins Bundeshaus zurückgekehrt. Wie war der Start in diese spezielle Session, Frau Schläpfer?

Es haben sich in erster Linie alle gefreut, wieder im Bundeshaus tagen zu können statt in der Bernexpo. Jetzt sitzen aber alle Mitglieder hinter Plexiglas, und das ist schon einschneidend. Man hat eine schlechte Sicht, und es spiegelt, es ist wie in einem Spiegelkabinett. Platz und Bewegungsfreiheit sind eingeschränkt. Auch die Kommunikation leidet, weil man sich kaum versteht.