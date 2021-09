Wohnen in Kollbrunn – In der alten Spinnerei entstehen «Lofts am Wasser» Die Swiss Property AG baut in der ehemaligen Fabrik neue Eigentumswohnungen. Das Gesamtprojekt ist aber um einiges grösser. Rafael Rohner

Das Foto auf dem Plakat der Eigentümerin in einer Nahaufnahme: Im Winter kommt das Fabrikareal besonders zur Geltung. Foto: Marc Dahinden

Am historischen Gebäude an der Tösstalstrasse in Kollbrunn wird gebaut, die ehemalige Fabrik ist eingerüstet. Eine Tafel kündigt an, dass in der alten Spinnerei bis Ende 2022 «Lofts am Wasser» bezugsbereit sein sollen. Die Swiss Property AG plant demnach «grosszügige Wohnungen», die im Stockwerkeigentum verkauft werden sollen. Hinzu kommen Nutzflächen für Homeoffice und Dienstleitungen.

Die Zürcher Immobilienfirma konnte das denkmalgeschützte Ensemble Anfang Jahr für einen zweistelligen Millionenbetrag von Adrian Gasser übernehmen. Der Unternehmer hatte sich zuvor über die mit dem Grundstück verbundenen Auflagen geärgert, seine Umbaupläne verzögerten sich in der Folge mehrmals. Er hatte die Fabrik bereits in den 90er-Jahren geschlossen.