Gewerbe in Winterthur – In der Altstadt öffnen zwei Pop-up-Läden Die Buchhandlung Buch am Platz verkauft in einem provisorischen Laden während sechs Wochen Bücher von Schweizer Verlagen, Caritas Zürich vertreibt in einem Pop-up-Laden bis Ende Juli Secondhand-Schuhe. Nina Thöny

Der Pop-up-Laden von der Buchhandlung Buch am Platz öffnet am Samstag seine Türen an der Marktgasse. Foto: Enzo Lopardo

Die Buchhandlung Buch am Platz ist eigentlich am Kirchplatz zu Hause. Für sechs Wochen erweitern die Inhaberinnen ihre Fläche nun um einen Pop-up-Laden an der Marktgasse 23 neben der Markthalle Trivisano. Im Fokus soll die Schweizer Literatur stehen: Bücher von 20 Schweizer Verlagen werden präsentiert, heisst es in einer Ankündigung, etwa von Diogenes oder Kein & Aber. «Heimische Verlage leisten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und verdienen grad in diesen Zeiten mehr Aufmerksamkeit.»

Laut Ankündigung werden im Pop-up-Laden auch Vintagemöbel vom Veltemer Laden Les Gazelles ausgestellt. Zudem würden am Schluss die verwendeten Industrieregale günstig abgegeben. Der Pop-up-Laden öffnet seine Türen am Samstag und bleibt voraussichtlich bis Ende Mai offen.