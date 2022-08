Effretiker Schüler an IT-Olympiade – In der Freizeit fünfstündige Informatikprüfungen gelöst Drei Gymischüler und eine -schülerin nahmen in Kroatien an der zentraleuropäischen Informatik-Olympiade teil. Ein Effretiker war mit von Partie. Nicole Döbeli

Josia John aus Effretikon beschäftigt sich gerne mit Informatikrätseln. Foto: PD

Während andere Jugendliche im Sommer ihre Ferien geniessen, fuhren drei Gymischüler und eine -schülerin nach Kroatien, um dort an der zentraleuropäischen Informatik-Olympiade anzutreten. Dafür hatten sie sich zuvor im Finale der Schweizer Olympiade qualifiziert. Linus Lüchinger, Kantonsschule am Burggraben (SG), Elias Bauer, Kollegium St. Fidelis (NW), Jasmin Studer, Gymnasium Lerbermatt (BE) und der Effretiker Josia John, der die Kantonsschule im Lee in Winterthur besucht, reisten Ende Juli mit dem Zug nach Graz und von dort aus weiter nach Varaždin in Kroatien.