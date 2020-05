Neues Outlet in Winterthur – In der Grüze gibts günstige Cervelats Die Migros hat am Donnerstag eine Verkaufsstelle für Restbestände eröffnet. Wer denkt, dass es nur um Preise geht, liegt falsch. Alex Hoster

Welche Restposten in der neuen Filiale angeboten werden, entscheiden laut Migros die Mitarbeitenden. Foto: Alex Hoster

Die Schlange ist lang, doch das Warten auf Einlass ist kurzweilig. In dem Gebäude an der Industriestrasse sind neben dem neuen Migros-Outlet auch Ottos und der türkische Aymez-Markt untergebracht. Das Treiben ist lebhaft; fast wähnt man sich in einer internationalen Metropole. Hat man die Eingangskontrolle aber einmal passiert, verteilen sich die Kunden auf die Geschäfte.