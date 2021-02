Die ungebrochene Macht von Nguyen Phu Trong – hier am Rednerpult – wurde beim Kongress seiner Partei in Hanoi bestätigt. Auch gegen die eigenen Regeln. Foto: EPA/Keystone

Ökonomisch beeindruckt das Land Vietnam, es hat sich zu einem Kraftwerk entwickelt. Selbst 2020, im Jahr der Pandemie, verzeichnete die asiatische Volkswirtschaft drei Prozent Wachstum. Das liegt nicht allein daran, dass Hanoi vom Handelskrieg zwischen den USA und China profitierte. Vietnam hat auch das Coronavirus bis jetzt schnell und wirksam bekämpft, weshalb es seine Wirtschaft eher wieder ankurbeln konnte als andere Länder.

Das alles lässt die Kommunistische Partei nun stark erscheinen – stärker, als sie tatsächlich ist. Bei ihrem Kongress in Hanoi jedenfalls zeigte der Apparat wenig Mut zur Erneuerung. Er hat sogar seine Regeln verbogen, damit der 76-jährige Nguyen Phu Trong den Posten des Generalsekretärs für eine dritte Amtszeit behalten konnte. Er ist ein Ideologe, der wenig Hoffnung weckt, dass der Einparteienstaat bald politische Freiheiten zulassen könnte.

«Wer Kritik am System wagt, spielt mit dem Feuer.»

Das alles ist umso erstaunlicher, als Trong vor einigen Monaten einen Schlaganfall erlitten haben soll und allgemein bekannt ist, dass es um die Gesundheit des lang gedienten Funktionärs nicht zum Besten steht. Damit ist an diesem Wochenende in Hanoi auch deutlich geworden: Nicht offener Pragmatismus hat gesiegt, sondern die Wucht der Ideologie, wie sie Trong in all den Jahren stets verkörpert hat. Vietnam verharrt in einem System, das, wenn die Zeichen der Zeit nicht trügen, auch künftig Freiheiten für seine fast 100 Millionen Bürger nur in äusserst engem Rahmen gewähren wird und Kritiker des Regimes hart bestraft.

Das Regime liess zuletzt zahlreiche Gegner zu Haftstrafen verurteilen und hat damit starke Signale der Einschüchterung ans Volk gesandt: Wer Kritik am System wagt, spielt mit dem Feuer. Die Partei hat das Land eisern im Griff, aber sie wird bald neue Ideen brauchen, um eine Antwort auf die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich zu finden. Unwahrscheinlich, dass Apparatschik Trong dafür noch die entscheidenden Impulse liefern wird.