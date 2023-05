Konzerte des Orgelkreises Rheinau – In der Klosterkirche ziehen Organisten alle Register Die beiden historischen Instrumente in der ehemaligen Benediktinerabtei locken renommierte Musiker an. Der Orgelkreis präsentiert dieses Jahr drei Konzerte. Gabriele Spiller

Auf der Leu-Orgel werden hochkarätige Organisten spielen. Foto: Melanie Duchene

Mit seinen zwei wertvollen Barockorgeln ist die Klosterkirche Rheinau ein Anziehungspunkt für Orgelfreunde weit über die Kantonsgrenzen hinaus. So existiert seit 1991 der Orgelkreis Rheinau, der die historischen Instrumente einem breiten Publikum bekannt machen möchte. Vereinspräsident Markus Funck aus Klettgau in Baden-Württemberg kündigt für diese Saison drei Konzerte an. Mit einem Augenzwinkern ergänzt Funck, dass er in Erzingen, Deutschland, lebe – einem Ort, der einst vom Kloster Rheinau gegründet wurde.