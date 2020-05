Zeltbaufirma in Effretikon – In der Krise stellen sie Outdoor-Jacken her Seit die Pfadfinder ihre Zelte nicht mehr zur Reparatur bringen, ist der Umsatz beim Effretiker Start-up Zelthangar um mehr als die Hälfte eingebrochen. Nadja Ehrbar

Loredana Sorg, Diego Walder und Solongo Vörös haben sich mit der Firma Zelthangar im Effretiker Industriegebiet Vogelsang niedergelassen. Foto: Madeleine Schoder

In der Fabrikhalle der Firma Zelthangar lassen sich die Corona-Abstandsregeln gut einhalten: Die Räume sind gross, und die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist tief. Insgesamt fünf Leute arbeiten für das Effretiker Start-up, das Zelte herstellt und repariert. Doch vor Ort sind an diesem Freitag nur gerade deren drei anzutreffen: Inhaber Diego Walder, Marketingfrau Loredana Sorg und Näherin Solongo Vörös. Die anderen arbeiten entweder von zu Hause aus oder gar nicht, weil sie in Kurzarbeit sind.