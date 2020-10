Neues Fitnessstudio im Tösstal – In der Krise vom Maler zum Unternehmer Fabian Lüdecke eröffnet in Rikon Anfang November das erste Fitnessstudio im Tösstal. Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte er nach dem ersten Lockdown. Rafael Rohner

Fabian Lüdecke in seinem neuen Fitnessstudio in Rikon. Foto: Thi My Lien Nguyen

In einer Zeit, als vielerorts die Nachfrage einbrach, ging es bei Fabian Lüdecke steil nach oben. Der 29-jährige Maler hatte nach dem ersten Lockdown im Frühling in Turbenthal einen Raum gemietet und bot dort nebenberuflich ein spezifisches Fitnesstraining an – die sogenannte elektrische Muskelstimulation, kurz EMS. Dabei werden die Muskeln mit Stromimpulsen aktiviert und trainiert. Die Nachfrage war derart gross, dass er sich bald selbstständig machen konnte.

Der junge Tösstaler suchte deshalb nach Möglichkeiten, um sein Angebot zu erweitern, und er wurde in Rikon fündig: Anfang November eröffnet er zusammen mit seiner Freundin Jana Ledergerber an der Tösstalstrasse 100 ein neues Fitnessstudio, das erste im Tösstal.