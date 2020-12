Lomo – In der Mitte Kolumnist Johannes Binotto über Moral in Zeiten der Pandemie. Johnnes Binotto

Bis ins 18. Jahrhundert lagen die Friedhöfe im Herzen der Stadt. Direkt neben der Kirche bildeten sie das Zentrum jedes Ortes, und damit hatte auch das Leid einen Platz in der Mitte. Unterdessen aber haben wir die Friedhöfe an die Peripherie verbannt und damit auch das Sterben aus dem Blick gerückt. Wer einst in die Ortsmitte kam, sah zwangsläufig immer andere Menschen in Trauer um ihre Liebsten. Doch mit fremdem Leid wollen wir heute nicht mehr behelligt werden. In der Ortsmitte steht jetzt ein Einkaufszentrum. Ob das eine der Erklärungen ist für diese grausige Kaltherzigkeit und Gefühllosigkeit, die wir aktuell erleben, mitten unter uns, in Zeitungsartikeln ebenso wie in Politikerstatements?

«Wir haben eine Güterabwägung gemacht», sagt der Bundesrat einer Partei, die sich gern selbst dafür lobt,

ganz nah bei den Menschen zu sein, und meint damit: «Euer Sterben ist eine Frage von Kosten.»

«Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben», sagen Wirtschaftsverbände und meinen damit: «Was kümmern uns die Opfer von morgen, wenn wir heute noch ein Geschäft machen können?»

«Freiheit statt Zwang» rufen Demonstrierende gegen Corona-Massnahmen und meinen damit: «Einen Atemschutz zu tragen, finde ich schlimmer, als dass wegen mir Mitmenschen ihr Leben verlieren könnten.»

Und die Toten und Sterbenden? Sie können nichts sagen. Und auch ihre Angehörigen sind viel zu traurig, sind viel zu erschöpft, um eine Demonstration zu veranstalten oder Zeitungsinterviews zu geben. Sie leiden. Aber ihr Leiden findet nicht in der Mitte, sondern an der Peripherie statt, andauernd unsichtbar gemacht. Nur vereinzelt hören wir eine Pflegerin erzählen, wie schrecklich es in so einer Intensivstation aussieht. Nur vereinzelt hören wir einen Sohn berichten, was es heisst, die Mutter zu verlieren, die noch hätte leben können, wenn ein paar von uns sich mehr Mühe gegeben hätten. Sie hätte nie geglaubt, sagte gestern meine Mutter am Telefon zu mir, dass in der Schweiz einmal so unverhohlen zynisch Leben gegen Geld aufgewogen und Politiker zu Euthanasisten werden würden, die sich anmassen, darüber bestimmen zu wollen, wer leben darf und wer nicht.

Und ich frage mich: Wie werden wir später einmal daran zurückdenken, an das, was wir in unserer Mitte zugelassen haben.