Kolumne Lomo – In der Nacht Was macht der «Landbote»-Kolumnist in der Nacht? Er kann nicht schlafen – weil er nicht schlafen will. Aber warum? Johannes Binotto

Die Geisterstunde ist längst vorbei, aber das Werkzeug für kleinere und grössere Bastelarbeiten ist rasch zur Hand. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich müsste ich ja schon längst aus dem Alter raus sein, aber trotzdem benehme ich mich, wenn es ums Schlafen geht, immer noch wie ein Teenager, der zum ersten Mal sturmfreie Bude hat. Zwar bin ich ja schon seit Stunden hundemüde und doch mag ich dem Schlaf den Triumph nicht gönnen, dass er mich besiegt hat, sondern mach lieber die Nacht zum Tag.

Die Geisterstunde ist längst vorbei, aber mir kommt jetzt die Idee, endlich mal sämtliche Filme auf meiner Festplatte zu sortieren und dabei natürlich in die Hälfte davon auch noch reinzuschauen. Ein kleiner Snack um halb zwei kann auch nicht schaden, die Corn-Flakes-Schachtel ist noch voll, und auch die Zange für kleinere und grössere Bastelarbeiten ist rasch zur Hand. Sie braucht keine Ruhezeiten.

Ich fabriziere mir noch einen Anhänger. Oder ein Etui. Wozu, werd ich auch am Morgen nicht wissen. Woran das liegen kann, diese Lust an der Nacht? Bin ich vielleicht als Kind zu oft ins Bett geschickt worden, sodass sich in mir ein derartiges Kompensationsbedürfnis aufgestaut hat? Werde ich irgendwann all die Stunden nachgeholt haben, die ich als Kind verschlafen habe?

Als ich klein war, bin ich wohl deswegen nicht gern ins Bett gegangen, weil ich Angst hatte, ich würde was verpassen. Ich dachte, dass die Eltern etwas wahnsinnig Spannendes machen, von dem ich nichts mitkriege, wenn ich im Schlummer liege. Irgendwann hab ich dann aber rausgefunden, dass sie auch einfach ins Bett gehen. Ich hab gar nix verpasst.

Könnte es also sein, dass ich mit meinem Nachteulen-Wesen eigentlich das unspektakuläre Verhalten meiner Eltern zu kompensieren versuche? Dann mach ich aber diesbezüglich einen wahnsinnig schlechten Job. Denn so wirklich ergiebig sind meine Nachtaktivitäten auch nicht. Siehe oben. Ja, ich fürchte sogar, sollten meine Söhne dahinterkommen, was ihr Vater in der Tiefe der Nacht so alles macht, würden sie dabei sogleich vor Langeweile in Tiefschlaf fallen.

Der nachtaktive Vater ist eigentlich ein Sedativ und mithin ein ziemlicher Trottel. Ich mein, wenn ich wenigstens letzte Nacht um drei irgendwas gebastelt hätte, was ich am Morgen danach noch brauchen könnte. Eine Kolumne zum Beispiel. Aber nein, die schreib ich jetzt erst. Unausgeschlafen.

