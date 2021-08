Wasserballer aus Winterthur – In der Nationalliga B zu neuer Stärke finden Der Schwimmclub Winterthur lässt sein Wasserball-Team neu in der NLB statt in der NLA antreten. Die Verantwortlichen erklären die Gründe für den Rückzug aus der höchsten Spielklasse. Stefan Kleiser

Wollen wieder gewinnen und machen darum den Schritt zurück in die NLB: Die Winterthurer Wasserballer, hier Jeremy Frei. Foto: Stefan Kleiser

«Wir wollen zwei oder drei Schritte nach vorne machen», kündigt Radoslav Moldovanov an. Was zuerst kommt, ist jedoch ein Schritt zurück: Die Mannschaft aus dem SCW wird die nächste Saison in der Nationalliga B bestreiten und nicht mehr in der Nationalliga A. Denn die Winterthurer Wasserballer sind es leid, ihre Partien zu verlieren. «Wir wollen mehr in unsere Jugend-Spieler investieren», erklärt der frühere Profi-Wasserballer Moldovanov.

Zuletzt floss viel Geld zum Verband: 16’000 Franken beträgt die Meldegebühr für die NLA. Jene für die NLB ist 8’000 Franken tiefer. «Wir wollen dieses Geld lieber in die Jugendarbeit investieren», sagt Georg Filleböck, der Technische Leiter Wasserball. «Wir haben sehr viele Kinder in den Kategorieren U11 und U13. Sie sind unsere Zukunft.» Zudem will der SCW Verstärkungsspieler und Damen-Trainer Edi Alijagic enger einbinden. Der Club bemüht sich für ihn um eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung.