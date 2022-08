Restaurant wiedereröffnet – In der neuen Eintracht stehen Elgger Kindheitsfreunde am Herd Pächter Andrew Patrick hat die Eintracht vor zwei Wochen wieder eröffnet. Sein Küchenchef Bambel Paganini kochte vorher im Grünen Hund in Winterthur. Nicole Döbeli

Nach 17 Jahren im Tres Amigos kehrt Andrew Patrick in seine Heimatgemeinde zurück. Foto: Madeleine Schoder

Geschäftig geht es zu und her in der Eintracht. Das Personal ist mit dem Mittagsservice beschäftigt, im Garten klimpert das Besteck. Ende Juli hat das Restaurant im Elgger Dorfkern wiedereröffnet, nachdem es seit April wegen Umbauten geschlossen gewesen war. Der Nachfolger von Jakob Hösli, dem langjährigen Eintracht-Wirt, heisst Andrew Patrick und ist in Elgg aufgewachsen.