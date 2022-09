Unihockey in Winterthur – «In der Schweiz ist die Zündschnur kürzer» Der HC Rychenberg hat mit dem Nationalmannschafts-Captain Nicola Bischofberger verstärkt, der zuletzt in Schweden spielte. An die hiesigen Schiedsrichter muss er sich erst wieder gewöhnen. René Bachmann

Nicola Bischofberger hat schon zum zweiten Mal eine zehnminütige Disziplinarstrafe erhalten. Foto: Urs Kindhauser

Knapp 29 Minuten sind im Prime-League-Derby zwischen dem HC Rychenberg und Floorball Thurgau (7:6) gespielt, als der Winterthurer Nicola Bischofberger für einen hart geführten Zweikampf mit einem Foulpfiff bestraft wird. Im Anschluss an ein etwas hitziges Gespräch mit dem Schiedsrichter verbannt ihn dieser für zwei plus zehn Minuten auf die Strafbank. Der Grund: Unsportliches Benehmen. Nach dem Supercup-Halbfinal gegen GC ist es bereits das zweite Mal, dass Bischofberger dies in seiner noch kurzen Karriere beim HCR passiert. Der Captain der Nationalmannschaft ist erst auf die neue Saison hin zu Rychenberg gestossen. Nun ist er gefordert.



Was sagen Sie zu Ihrer langen Zeitstrafe gegen Thurgau? Ich habe in meinem Spiel stets Emotionen gebraucht, um mein bestes Unihockey abzurufen. Dies war auch in Schweden nicht anders (dort spielte er zuletzt für zwei Jahre in Linköping; die Red.). Nun habe ich seit meiner Rückkehr gemerkt, dass ich mich mit diesen Emotionen ein bisschen zurückhalten muss, weil es bei den Schiedsrichtern in der Schweiz weniger leiden mag als bei den schwedischen. Letztere sind viel kommunikativer.

Mit diesen Strafen schaden Sie Ihrer Mannschaft, und die Gegner reagieren mit Provokationen. Wie wollen Sie dem entgegentreten? Ich muss mich daran gewöhnen, dass die Zündschnur der Schweizer Schiedsrichter um einiges kürzer ist als diejenige der schwedischen. Etwas anderes gibt es nicht.

