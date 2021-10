Länder im Kostenvergleich – In der Schweiz sind 1000 Pfund am schnellsten aufgebraucht Eine britische Studie zeigt, wo das Leben am teuersten ist – und wie lange man arbeiten muss, um die Kosten wieder rauszuholen. Yannick Wiget

Medikamente sind in der Schweiz teu r er als im Ausland: Ein Mann bezahlt in einer Apotheke. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Schweiz gilt als das teuerste Land der Welt – zu Recht, wie eine neue Auswertung von Money zeigt. Der britische Online-Vergleichsdienst hat die Lebenshaltungskosten in entwickelten Ländern weltweit analysiert und berechnet, wo 1000 Pfund (1268 Franken) am längsten reichen.

In der Schweiz kann man von diesem Betrag gerade mal 27 Tage leben, denn ein Tag kostet durchschnittlich 47.84 Franken, umgerechnet fast 38 Pfund. Das ist mit Abstand am meisten im internationalen Vergleich. In Norwegen, das gemeinsam mit Liechtenstein auf Platz zwei der Rangliste liegt, braucht man täglich nur gut 30 Pfund zum Leben.