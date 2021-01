«Langweilig wird es mit mir nicht», verspricht Michelle Gisin – und posiert mit Golfschlägern in Abfahrtshocke auf dem Titlis.

Was ist das Verrückteste, das Sie je getan haben?

Olympia-Gold zu gewinnen! Ich bin mal aus einem Flugzeug gesprungen, aber vom Adrenalin her war das nichts im Vergleich mit dem, was 2018 in Pyeongchang abging. Nach dem Sieg war alles crazy, jeder Augenblick, jeder Atemzug.