Hohe Steuern, viele Extremisten, keine Parkplätze: Glaubt man Leserkommentaren in nationalen Medien, ist Winterthur das letzte Loch. Foto: Enzo Lopardo

Diktaturen leisten sich Trollfabriken für den Informationskrieg. Bezahlte Bürogummis schreiben den ganzen Tag Hasskommentare auf missliebige Politiker oder streuen bewusst Falschinformationen. So schlimm trifft es Winterthur nicht. Aber es ist schon auffällig: Sobald die Stadt in nationalen Schlagzeilen auftaucht, folgt in den Kommentarspalten zuverlässig eine Welle von Schmähkritik.

«Typisch Winti, da fühlen sich die Extremisten wohl», heisst es. «Links-grüne Steuerhölle, zum Kotzen.» Oder: «Ich bin zwar da geboren, aber meide Winterthur. Zum Glück kommt man da mit Auto gar nicht mehr rein.»

Wer schreibt das alles? Recherchen des «Stadtverbesserers» zeigen: 98 Prozent aller Kommentare kommen aus der gleichen Zweizimmerwohnung in Frauenfeld. Hier wohnt René S. (Name geändert). Erst möchte er nicht reden, aber nach dem dritten Bier taut er auf. «Ja, die Kommentare sind alle von mir», sagt er. «E-Mail-Adressen gibt es gratis, und ich habe die Zeit.»

«Trollfabrik? Ich würde es Manufaktur nennen. Schliesslich schreibe ich jeden Hasskommentar liebevoll von Hand.» René S. (Name geändert)

Betreibt er hier eine Trollfabrik? «Ich würde es Manufaktur nennen», sagt er. «Schliesslich schreibe ich jeden Hasskommentar liebevoll von Hand.» Für seine verschiedenen Accounts hat er sich sogar jeweils eigene Schreibschwächen ausgedacht.

Eigentlich könnte René seine Arbeit auch automatisieren. Er ist technisch geschickt, und die Themen sind immer die gleichen: hohe Steuern, fehlende Parkplätze, Extremismus, linke Verschwendung. «Ich habe in den vier Jahren, in denen die SVP im Stadtrat war, trotzdem immer auf die links-grüne Stadt geschnödet», sagt René, der jetzt gut in Fahrt ist. «Hat keiner gemerkt.»

Parkplätze sind René egal, er hat kein Auto. Und Steuern zahlt er in Frauenfeld höhere als in Winterthur. «Die Argumente sind unwichtig», gibt er zu. «Ich hasse einfach Winterthur. Meine Ex wohnt da.»

Es ist mittlerweile dunkel, René giesst sich Wodka nach. «Manchmal träume ich vom Albanifest», sagt er, und seine Augen werden feucht. «Sie und ich auf dem Riesenrad.» Jetzt weint er leise. «Chantal (Name geändert), komm zurück!»





