Das neue Album von Tommy Vercetti – In der Welterklärungs-Endlosschlaufe Der Berner Rapper Tommy Vercetti diagnostiziert auch auf seinem neuesten Werk ziemlich plakativ, woran die Welt krankt. Ein grosser Wurf mit kleinen Makeln. Ane Hebeisen

Nicht nur das Kapital bringt ihn ins Grübeln: Simon Küffer (alias Tommy Vercetti). Foto: Manuel Zingg

Hört man sich das neue Album «Sympathie für Hyäne» von Tommy Vercetti so nebenbei an, kann man sich des Reflexes nicht erwehren, den Mann irgendwann zum Schweigen bringen zu wollen. Es ist ein solch gewaltiger, pausenloser Redeschwall, von dem man da eingedeckt wird, dass es einem vorkommt, als sei hier ein WG-Kollege in eine Welterklärungs-Endlosschlaufe geraten.