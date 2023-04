Skai statt Airwaves – In Deutschland springt Migros für Mars in die Bresche Wegen eines Preisstreits verkauft die deutsche Detailhändlerin Edeka nun Migros-Kaugummis – und bald auch Kaffee und Automaten der Linie Coffee B. Bianca Lüthy

Skai ist die einzige in der Schweiz produzierte Kaugummimarke. Foto: PD

Die traditionsreichen Migros-Kaugummis der Eigenmarke Skai gibt es künftig auch in Deutschland zu kaufen. Zehn Sorten von Skai – etwa «Peppermint» oder «Spearmint» – sollen in den Filialen der grossen deutschen Detailhändlerin Edeka geführt werden. Grund dafür ist ein Preisstreit zwischen Edeka und Mars, dem Hersteller der Marke Airwaves, wie die «Lebensmittelzeitung» schreibt.

In Zeiten von Inflation und weiter steigenden Preisen sind die Preisverhandlungen zwischen Detailhändlern und Lieferanten besonders hart. Gibt es keine Einigung, nehmen Detailhändler mitunter Produkte aus dem Sortiment, um Druck aufzubauen – oder der Lieferant liefert zu den ausgehandelten Konditionen keine Produkte mehr. Dann bleiben die Regale leer.

Bei Edeka fehlen deswegen derzeit rund 400 Produkte, die einen Jahresumsatz von 300 Millionen Euro ausmachen. Der US-Hersteller Mars etwa beliefert den deutschen Marktführer seit mehreren Monaten nicht mehr. Die beliebten Schokoriegel und die Kaugummis der Mars-Marken Orbit, Wrigley’s, Airwaves und Hubba Bubba sucht die Kundschaft derzeit vergebens.

Starkes Auslandsgeschäft

Neben diversen Kaugummi-Geschmacksrichtungen der Marke Skai nimmt Edeka bald ein weiteres Migros-Produkt ins Sortiment auf: Die Coffee-B-Kapseln werden nach dem Verkaufsstart in Frankreich nächste Woche auch in Deutschland lanciert.

Die Skai-Kaugummis werden von der Delica AG in Buchs AG hergestellt, wo zahlreiche weitere Eigenmarken produziert werden – etwa Chocolat Frey oder Midor. Delica ist laut Migros die einzige Kaugummiherstellerin in der Schweiz. Sie ist seit 1974 in Betrieb.

Die Migros-Industriesparte baut das Geschäft im Ausland laufend aus: Im Jahr 2022 stieg der Auslandsumsatz das erste Mal über eine Milliarde Franken. Der Gesamtumsatz betrug im vergangenen Jahr 30,1 Milliarden Franken.

Wer künftig nach Deutschland zum Einkaufen fährt, wird dort auf Schweizer Produkte stossen: Bei Edeka gibts bald die Migros-Eigenmarken Skai und Coffee B zu kaufen. Foto: Michael Scherrer

Ausser bei Edeka wird das Coffee-B-Sortiment auch in der deutschen Elektronik-Fachmarktkette Mediamarkt Saturn ins Regal kommen.

Vergangenen September wurden die Kaffeekugeln als «grösste Produkte-Innovation in der Firmengeschichte» in der Schweiz angekündigt. Im Geschäftsbericht wird der Verkaufsstart als «wichtiger Meilenstein» bezeichnet, doch zu den Umsatzzahlen schweigt die Migros. Nur so viel: Die Verantwortlichen seien mit dem Start «sehr zufrieden». «Wir haben einen Vierjahresplan, und wir spüren, dass das Interesse gross ist, auch im Ausland.»

Neben Skai-Kaugummis und den Coffee-B-Kapseln aus der Eigenproduktion will die Migros im Ausland das Geschäft mit margenstärkeren Artikeln wie Chocolat Frey, Café Royal oder der Beauty-Marke Marq Labs vorantreiben. Der Auslandsumsatz soll in den nächsten Jahren auf 1,5 Milliarden Franken wachsen.

Bianca Lüthy ist Wirtschaftsredaktorin und schreibt über die Tourismusbranche, den Detailhandel sowie den Immobilienmarkt. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.