Heimat für das Anthropozän – In diesem See dämmert das neue Erdzeitalter Verändert der Mensch den Planeten so massiv, dass wir längst im Anthropozän leben? Geologen sagen Ja – und präsentieren einen Ort in Kanada, der wie kein anderer die neue Erdepoche aufzeigt. Christoph von Eichhorn

Der Crawford-See in Kanada: In 24 Meter Tiefe ist in dem Gewässer ein einzigartiges Umweltarchiv entstanden. Foto: Peter Power (AFP)

Der Crawford-See in Kanada ähnelt einer dieser Schneekugeln mit Samichlaus oder Rentieren drin. In dem Gewässer in der Nähe von Toronto rieseln weisse Flocken zu Boden – nur muss man den See dazu nicht schütteln, und das Ganze spielt sich auch im Sommer ab: Steigt die Wassertemperatur des Crawford Lake über einen bestimmten Wert, flocken nahe der Oberfläche Calcium-Ionen und Carbonate aus, sinken ab und bilden am Grund des Sees eine dünne, weisse Schicht. Jahr für Jahr wieder.