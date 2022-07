Bildreportage aus der neuen Arbeitswelt – In diesen drei Zürcher Büros sollte man arbeiten Da viele Angestellte lieber zu Hause als im Büro tätig sind, müssen Firmen ihnen einen Mehrwert bieten. Zu Besuch bei Firmen, die das ernst nehmen. Marius Huber Urs Jaudas (Fotos) , Samuel Schalch (Fotos)

Nein, das ist kein alternatives Kulturhaus, sondern die zentrale Begegnungszone im Hauptquartier des global tätigen Schokoladenherstellers Barry Callebaut. Foto: Urs Jaudas

Wer sich den Arbeitsplatz von Hannah Knauf ansieht, riskiert eine heftige Neidattacke. Denn viele Zürcher Firmenchefinnen und -chefs haben das Personal nach der Pandemie einfach «zurück in den Stollen» gerufen, wie der Volksmund mit feinem Sinn fürs Wesentliche sagt. Fifty Shades of Bürograu, Teil 2 – da überrascht es nicht, dass sich der Zuspruch da und dort in Grenzen hält. Knauf dagegen, eine 28-jährige Controllerin, betrat bei ihrer Rückkehr eine neue Welt. Eine, die kaum noch als Büro zu erkennen ist. Ihr Arbeitgeber ist Barry Callebaut, der weltgrösste Hersteller von Kakao- und Schokoladenprodukten. Er hat sich in Zürich-West einen nach neusten Erkenntnissen gestalteten Hauptsitz einrichten lassen.