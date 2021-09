Abstimmung über Gemeindeordnung – In diesen Gemeinden wurde über neue Verfassungen abgestimmt In Pfungen, Dägerlen, Schlatt und Ellikon an der Thur stimmte die Bevölkerung über neue Gemeindeordnungen ab. Nicole Döbeli

In mehreren Gemeinden wurde über revidierte Gemeindeordnungen abgestimmt. Foto: Manuela Matt

In der Gemeinde Schlatt musste am Sonntag nur über eine einzelne kommunale Vorlage abgestimmt werden: die totalrevidierte Gemeindeordnung. Wie es das neue Gemeindegesetz verlangt, hatte die Gemeinde ihre Verfassung überarbeitet und der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt. Diese nahm die neue Version mit 224 Ja- zu 33 Nein-Stimmen an.

In Dägerlen nahmen die Stimmberechtigten mit 338 Ja- zu 47 Nein-Stimmen die totalrevidierte Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde an. Gleichzeitig lag auch die überarbeitete Version der Gemeindeordnung der Primarschulgemeinde vor, die mit 329 Ja- zu 44 Nein-Stimmen ebenfalls angenommen wurde.

Mit 820 Ja- und 145 Nein-Stimmen nahmen die Stimmberechtigten in Pfungen die Teilrevision der Gemeindeordnung an. Mit diesem Ja umfasst der Gemeinderat ab der nächsten Legislaturperiode statt wie bisher sieben nur noch fünf Mitglieder. Auch die Anzahl Abteilungen wird von neun auf fünf reduziert.

Mit 248 Ja- zu 53 Nein-Stimmen wurde am Sonntag auch die Totalrevision der Gemeindeordnung der Primarschule Ellikon an der Thur angenommen.

