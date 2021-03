Lockdown-Frust – Zehntausende gehen in ganz Europa gegen Corona-Massnahmen auf die Strasse In zahlreichen europäischen Städten gingen dieses Wochenende Menschen auf die Strassen, um ihrem Ärger über die staatlichen Pandemie-Bestimmungen Luft zu machen. Eine Übersicht.

In Amsterdam vertrieb die Polizei die Teilnehmer einer ungenehmigten Kundgebung (20. März 2021). Foto: Jeroen Jumelet (Keystone)

Aus Frust und Ärger über die staatlichen Corona-Beschränkungen sind am Wochenende in verschiedenen Ländern Europas Zehntausende auf die Strasse gegangen. Proteste gab es unter anderem an der deutsch-französischen Grenze, in London, Amsterdam und Stockholm.

Grossbritannien: Tausende Lockdown-Gegner in London

In London versammelten sich am Samstag einige Tausend Lockdown-Gegner. Sie zogen mit Plakaten und Bannern vom Hyde Park zur St. Paul’s-Kathedrale und durchs Regierungsviertel. Unter den aktuell geltenden Lockdown-Regeln sind Proteste eigentlich verboten. Etliche Demonstrierende trugen keine Schutzmasken und hielten keinen Abstand. Mehr als 30 Menschen wurden festgenommen, weil sie Polizisten angegriffen haben sollen.

Etliche Demonstrierende trugen keine Schutzmasken und hielten keinen Abstand (20. März 2021). Foto: Victoria Jones (PA via AP/Keystone)

Schweiz: Berner Polizei zeigt 600 Teilnehmer an, Liestal darf protestieren

Hier gab es am Samstag die bisher grösste Demonstration gegen die Corona-Massnahmen. In Liestal bei Basel versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 7000 Menschen – meist ohne Maske. In der Hauptstadt Bern wurde eine Demonstration von der Polizei verhindert. Die Behörden zeigten dort 600 Teilnehmer an.

Gegen 14 Uhr setzt sich der Marsch in Richtung Wasserturmplatz in Liestal in Bewegung (20. März 2021). Video: Katrin Hauser

Niederlande: Wasserwerfer fahren in Amsterdam auf

In Amsterdam vertrieb die Polizei die Teilnehmer einer ungenehmigten Kundgebung mit Wasserwerfern vom zentralen Platz vor dem Reichsmuseum. Zudem kesselte sie nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP 1000 Demonstranten am Rand des Grachtenviertels ein. Viele wurden dann mit Bussen an den Stadtrand gebracht. In den Niederlanden gab es in den vergangenen Wochen immer wieder gewalttätige Protestaktionen.

Die Polizei kennt kein Pardon und löst die unbewilligte Demo in Amsterdam rigoros auf (20. März 2021). Foto: Jeroen Jumelet (EPA via Keystone)

Serbien/Kroatien: Menschen sehen Maskenpflicht als «Tyrannei»

Tausende Menschen protestierten unter anderem in Zagreb, Split, Dubrovnik und Belgrad gegen die Einschränkungen im Alltagsleben – meist, ohne dabei einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In Belgrad wie auch im kroatischen Split bezeichneten die Demonstranten die Maskenpflicht als «Tyrannei».

«Stopp Corona-Terror»: Viele Menschen empfinden die Maskenpflicht als freiheitsberaubend (20. März 2021). Foto: Oliver Bunic (AFP)

Schweden: Demos werden aufgelöst wegen zu vieler Teilnehmer

In Stockholm, Göteborg und Malmö wurden am Samstag mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen von der Polizei aufgelöst, weil die Teilnehmerzahl überschritten wurde.

«Die Medien sind das Virus»: Protestierende in Stockholm am 20. März 2021. Foto: Fredrik Sandberg (TT News Agency via AP/Keystone)

Rumänien: Rechtsextreme Partei mobilisiert Anhänger

In Bukarest sowie fünf weiteren Städten gingen am Samstag Tausende Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz auf die Strasse. Teilweise gehörten prominente Mitglieder der neuen extrem rechten Parlamentspartei AUR zu den Teilnehmern.

Mitglieder der rechten Partei «Alliance for the Unity of Romanians» (AUR) protestieren seit Monaten gegen die Corona-Beschlüsse der Regierung. Foto: Robert Ghement (EPA via Keystone)

Frankreich: Demos an deutsch-französischer Grenze

Hunderte Menschen demonstrierten am Samstag an der deutsch-französischen Grenze gegen die verschärften Corona-Regeln bei der Einreise nach Deutschland. Sie forderten ein Ende der Testpflicht für Pendler, wie die französische Nachrichtenagentur AFP aus dem Département Moselle berichtete. Die Polizei zählte etwa 600 Teilnehmer, die Organisatoren etwa 1000.

SDA/step