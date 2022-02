Neue Militäranlage bei Turbenthal – In dieser Naturlandschaft überwacht die Armee den Luftraum Der neue Radarturm in Schmidrüti ist weitherum sichtbar. Die Bedürfnisse der Landesverteidigung wurden im Hörnli-Bergland höher gewichtet als der Landschaftsschutz. Rafael Rohner

Die Landschaft in Schmidrüti gehört zum Hörnli-Berggebiet. Archivfoto: Marc Dahinden

Auf einer Kuppe in Schmidrüti überragt ein weiss-graues Bauwerk den Wald. Die über 20 Meter hohe Anlage fällt vor allem in der winterlichen Landschaft sofort auf. Es handelt sich dabei um einen Area Surveillance Radar (ASR) mit zwei Reflektorantennen, die sich drehen können. Das Projekt ist Bestandteil des Militärischen Anflugleitsystems (Mals Plus).

Die Pläne für den neuen Radar existieren schon lange, 2018 lagen sie in der Gemeindeverwaltung Turbenthal öffentlich auf. Bis 2020 wollte die Armee ältere Systeme zur Luftraumüberwachung ersetzen.

Die Inbetriebnahme in Schmidrüti verzögerte sich allerdings mehrmals. Dieses Jahr soll der operationelle Betrieb nun definitiv starten, wie der «Zürcher Oberländer» berichtete. Die beiden Antennen drehen sich jedenfalls bereits. Mit der Anlage kann man militärische und zivile Flugzeuge im Raum Nordostschweiz im unteren Luftraum besser orten.

Der Radarturm prägt die Landschaft rund um Schmidrüti. Man darf das Gebilde auch fotografieren, das Bild aber nicht mit zusätzlichen Informationen zu Standort oder Zweck veröffentlichen, weshalb hier darauf verzichtet wird.

Dafür andere Gebäude abgebrochen

Der Kanton und die Gemeinde Turbenthal haben das Bauvorhaben in einem sogenannten Plangenehmigungsverfahren beurteilt. Der Kanton merkte dabei an, dass der Bau der Anlage den Schutzzielen des Hörnli-Berglands widerspreche. Das Gebiet ist im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) eingetragen und gilt damit als besonders wertvoll und schützenswert.

Eine Verlegung wurde allerdings abgelehnt. Das Interesse einer optimalen Luftraumsicherung für die Landesverteidigung überwiege das Interesse der ungeschmälerten Erhaltung des Landschaftsbildes, heisst es im Verfahren. «Zumal der Eingriff als eine leichte zusätzliche Beeinträchtigung eingestuft wird.» Auch das Bundesamt für Umwelt sei mit der leichten zusätzlichen Beeinträchtigung einverstanden, sofern entsprechende Ersatzmassnahmen ergriffen würden.

Als Kompensationsmassnahme verlangte der Kanton, dass gut sichtbare, nicht mehr benötigte Infrastrukturen zurückgebaut werden. Dies erfolgte mit dem Abbau von vier Betriebsgebäuden der ehemaligen Bloodhound-Stellungen, die sich ebenfalls in Schmidrüti befanden.

Auch betreffend Naturschutz gab es Bedenken, denn im Gebiet leben viele Fledermäuse. Im Gelände mussten als Kompensationsmassnahme deshalb neue Strauchhecken, Obstbäume und Totholzinseln erstellt werden.

Lärmgrenzwerte eingehalten

Für die wenigen Anwohner in Schmidrüti ist vor allem auch der Geräuschpegel des Radars von Bedeutung, denn die Drehantennen rotieren nicht lautlos, hinzu kommt eine Lüftung. Die Grenzwerte würden aber auch bei einer strengen Beurteilung deutlich eingehalten.

Die Anlage wird von Dübendorf aus gesteuert. In Schmidrüti sind daher in der Regel wohl keine Militärangehörigen mehr stationiert. Früher war das anders. Die bis 1999 als streng geheim klassifizierten Anlagen waren mit dem Fliegerabwehr-Lenkwaffensystem BL-64, der sogenannten Bristol Bloodhound, ausgestattet. Im März 1998 konnten die Anlagen von Zivilisten besichtigt werden, bevor sie dann abgebaut wurden.

Zivilisten konnten im März 1998 erstmals die Bloodhound-Lenkwaffen in Schmidrüti besichtigen, bevor sie demontiert wurden. Archivfoto: Tages-Anzeiger

