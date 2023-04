Nachruf – In «Drülis» Jugendchören begann so manche Musikkarriere Zum Tod von Jean-Pierre Druey, dem langjährigen Kantor der Stadtkirche Winterthur. Käthi Weber Wetter

Musikvermittler, Freund, Zuhörer und Seelsorger: Jean-Pierre Druey (1942–2023).

Jean-Pierre Druey wurde 1972 zum Kantor an die Stadtkirche Winterthur und zum Vizedirektor ans Konservatorium gewählt. Als Musiker und Pädagoge an der Orgel und am Klavier begleitete er angehende Musikerinnen und Musiker durch ihr Studium und ermöglichte den Chören anspruchsvolle Konzerterlebnisse. Seine persönliche Art und die liebenswürdige Führung seiner Kinder- und Jugendchöre sowie sein offenes Ohr für alle Sorgen und Probleme haben ihn zu einer tragenden Figur in der hiesigen Musikwelt gemacht.