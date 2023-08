In eigener Sache – Samstags gibts neu «Kinderkram» Geschichten, Köpfe und vor allem viel Nützliches und Wissenswertes für Familien: Unser neuer Newsletter liefert Ihnen den Überblick über Themen, die Menschen mit Kindern besonders interessieren. Angela Barandun

Bei «Kinderkram» ist für jeden etwas dabei: Lesen Sie zum Beispiel, was Billie, Leonie und Matilda (von links) bei einem Gartenkurs für Schüler in der Stadt Zürich erleben. Foto: Esther Michel

Liebe Leserinnen und Leser

Wieso krempeln viele Gemeinden gerade die Primarschule um? Wieso zieht eine Familie ohne Not von einem 220-Quadratmeter-Haus in eine 58-Quadratmeter-Wohnung? Wie bewerten Ana Lia (11) und Mayra (8) den Seilpark Zürich? Warum wollen Erstklässler unbedingt den «Rolls-Royce unter den Theks»? Und was sind die besten Tipps für Familien am Zürcher Theater Spektakel?

Die Antworten finden Sie in der ersten Ausgabe von «Kinderkram», dem neuen Newsletter für Menschen mit Kindern im Kanton Zürich. Just auf den Start des neuen Schuljahres hin bieten wir künftig jede Woche spannende Geschichten, Menschen und vor allem viel Nützliches und Wissenswertes für Familien. Immer samstags in Ihrem Postfach.

«Kinderkram» ist Teil unseres Newsletter-Angebots, mit dem wir unseren Journalismus kompakt und übersichtlich auch als E-Mail anbieten.

Wir freuen uns, wenn Sie «Kinderkram» abonnieren. Sagen Sie Bescheid, wie Ihnen das Angebot gefällt – und was Sie sich noch wünschen würden.

Viel Spass beim Lesen

Angela Barandun

Ressortleiterin Stadt und Kanton Zürich

Ausblick: Nächste Woche zeigen wir in einer Recherche auf, wo im Kanton Zürich die Primarschulklassen am grössten sind und wo am kleinsten. Die Unterschiede sind frappant. Eine Expertin sagt, welchen Zusammenhang es zwischen der schulischen Leistung und der Klassengrösse gibt.



Angela Barandun leitet seit 2023 die Zürich-Redaktion. Davor war sie Nachrichtenchefin und Autorin. Bis 2016 leitete sie das Wirtschaftsressort. Mehr Infos @abarandun

