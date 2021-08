Bauarbeiten in Ellikon an der Thur – In einem Tag ein Gebäude aufrichten Die Firma Matter Hydraulik zieht von Dinhard nach Ellikon. Aus 14 Modulen und mit einem riesigen Kran wurde der Rohbau in nur einem Tag fertiggestellt. Jan Andrin Stolz

Ein Holzmodul wird millimetergenau ins Gebäude eingefügt. Foto: Enzo Lopardo

Ein Schwertransporter fährt auf den Vorplatz der Baustelle. Darauf ein rund 15 Tonnen schweres, vorgefertigtes Holzmodul mit zwei Wänden, die künftig Büroräume voneinander trennen werden. Ein riesiger Kran hievt es in die Höhe und platziert es, als wäre es ein Lego-Teil, millimetergenau innerhalb der Baugerüste an seinen Platz.

Hier, im kleinen Industriegebiet von Ellikon an der Thur, entsteht in nur einem Tag der Rohbau des neuen Firmengebäudes von Matter Hydraulik. Nach 30 Jahren wurde es für den Inhaber Christoph Matter Zeit, vom bisherigen Standort in Dinhard wegzuziehen: «Dort sind wir in einem Wohnquartier, das für unsere Firma mittlerweile zu dicht ist.» Aus 14 tonnenschweren Holzmodulen der Firma Baltensperger wird ein dreistöckiges Gebäude gebaut – mit einer vier Meter hohen Werkstatt im Erdgeschoss und Büroräumen in den darüberliegenden Stockwerken.