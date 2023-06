Schür-Treff in Siedlung Hofwis – In Elsau eröffnet das neue Dorfbistro Yvonne und Stefan Huber sind Nachbarn der neuen Siedlung Hofwis und werden dort ab Juli den Schür-Treff betreiben. Kuchen, Zmittag und guten Wein soll es geben. Nicole Döbeli

Yvonne und Stefan Huber sind eigentlich pensioniert, freuen sich aber auf die Arbeit im Schür-Treff. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich sind Yvonne und Stefan Huber seit einigen Jahren pensioniert. Doch ab Juli werden die beiden 67-Jährigen wieder fünf Tage die Woche arbeiten. Und zwar nur hundert Meter von ihrer Wohnung entfernt in der neuen Siedlung Hofwis. Dort wird in einem umgebauten Bauernhaus der Schür-Treff eröffnet, ein Bistro, das Treffpunkt für das ganze Dorf Elsau sein will.