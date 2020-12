Wolffkran ändert Projekt – In Elsau steht bald dauerhaft ein 80 Meter hoher Kran Ein Betriebskran am neuen Hauptsitz von Wolffkran in Räterschen soll höher werden als geplant. Anwohner fürchten um ihre Aussicht. Nicole Döbeli

Die zwei roten Kräne sollen bald dauerhaft an der St. Gallerstrasse in Räterschen stehen. Der Grössere bewegt sich zwischen 44 und 82 Metern Höhe. Der gelbe Kran rechts gehört zu einer anderen Baustelle. Visualisierung: PD

Winterthur habe das Sulzer-Hochhaus und Elsau dafür bald einen «Monsterkran zum Wahrzeichen», schreibt ein Elsauer in einer E-Mail an diese Zeitung. Die Kranfirma Wolffkran, heute noch in Dällikon zu Hause, baut derzeit ihren neuen Hauptsitz in Räterschen. Nebst einem Gebäude mit Büros und Reparaturhalle entsteht auch Lagerfläche für Kranteile. Und um diese Teile von Lastern ab- und aufladen zu können, braucht es dauerhaft zwei Betriebskräne vor Ort. So viel war bereits bekannt.

Im November gab Wolffkran nun aber eine Änderung des Bauprojekts ein, welche den grösseren der beiden Kräne betrifft. Statt wie ursprünglich geplant, eine Maximalhöhe von 67 Metern zu haben, soll er bis zu 82,5 Meter hoch werden.