Vom Albanifest finden sich im Bildarchiv fast 250 Bilder. Nicht alle sind für einen Abdruck in der Zeitung geeignet.

Festwirtschaft des Auto-Motorrad-Clubs Winterthur, Albanifest 1970er-Jahre. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Andreas Wolfensberger / Bildarchiv.winterthur.ch

Am nächsten Wochenende ist es wieder so weit: Das Albanifest steigt, und in der Winterthurer Altstadt wird es laut, lustig und mit fortgeschrittener Feststunde in der einen oder anderen Festwirtschaft sicher auch feucht-fröhlich. So wie auf diesem Bild, das der Winterthurer Fotograf Andreas Wolfensberger während eines der ersten Albanifeste in den 1970er-Jahren aufgenommen hat. Es ist eine Momentaufnahme aus der Festwirtschaft des Auto-Motorrad- Clubs Winterthur.

Die Festfreude der Auto- und Motoradfreundinnen und -freunde scheint trotz unbeständigem Wetter ungetrübt. Das bezeugt auch ein weiteres Bild von dieser Szene, auf dem einer der Festbrüder seinen nackten Hintern zeigt (vgl. bildarchiv.winterthur.ch, Signatur FotDig_WolfA_0166).

Wieso er das tut, bleibt unklar. Mit dem als «Mooning» bezeichneten Entblössen des Gesässes als Ausdruck des Protestes, so wie es an Demonstrationen hin und wieder vorkommt, hat es wohl wenig zu tun. Aber vielleicht mit der ursprünglichen Bedeutung der Geste, die auf die neuseeländischen Ureinwohner zurückgeht und der Abschreckung von Feinden diente? – Kann gut sein. In diesem Fall war der Feind wohl der Fotograf, der mit seiner Linse die fröhliche Runde aufgeschreckt hatte.

Doch zurück zum Albanifest: Dieses findet heuer seit 1971 zum 50. Mal statt. Nach wie vor gilt es als das grösste (Alt)Stadtfest Europas, mehr als 70 Vereine betreiben eine Festwirtschaft. Der Auto-Motorrad-Club Winterthur ist allerdings nicht mehr dabei.

