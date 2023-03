Mit Backrezepten auf Reisen – In Form der Zahl Acht In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche Mucenici. Heidrun Pschorn

Mucenici: Rumänisches Hefegebäck. Foto: Heidrun Pschorn

Mucenici heisst übersetzt Märtyrer. Jedes Jahr kommen zur Feier der vierzig Märtyrer von Sebaste (Sivas in der heutigen Türkei) am 9. März in Rumänien und Moldawien das Hefegebäck auf den Tisch. Der Geschichte nach sind die vierzig römischen Soldaten, die unter Kaiser Licinius in Melitene stationiert waren, zum Tode durch Erfrieren verurteilt worden. In einer eisigen Winternacht mussten sie nackt in der Kälte stehen oder ihrem Christentum abschwören. Die Acht soll den menschlichen Körper darstellen. Das Fest fällt auch mit dem Beginn des landwirtschaftlichen Jahres zusammen. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

500 g Mehl

2,5 dl warme Milch

100 g Zucker

1 Vanillezucker

2 Eier (L)

100 g Butter

Prise Salz

20 g Hefe

1 Eigelb und 1 EL Milch zum Bestreichen

Sirup:

1,5 dl Wasser

100 g Zucker

etwas Vanilleextrakt

Schalen von einer Bio-Zitrone

Dekoration:

etwas Honig

etwas fein gemahlene Walnüsse

Verschiedene Varianten, um eine Acht zu formen. Foto: Heidrun Pschorn

Zubereitung:

Mehl in eine grosse Schüssel sieben und etwas Salz dazugeben. In der Mitte eine Mulde bilden. Milch in einem Topf etwas erwärmen. Vier Esslöffel Milch in einer Tasse mit Hefe vermischen. Das Hefegemisch in die Mulde giessen und mit etwas Mehl vermengen. Zehn Minuten stehen lassen. In der Zwischenzeit die Butter in die noch warme Milch geben, bis sie flüssig geworden ist. Eier, Zucker und Vanillezucker mit der Milch zum Mehl geben und alles für zehn Minuten kneten. Den Teig zugedeckt für eine Stunde gehen lassen.

Den Teig in circa 15 bis 16 gleich grosse Kugeln teilen. Aus einer Kugel eine 40 cm lange Stange rollen. Von einer Seite von oben in die Mitte einrollen. Von der anderen Seite von unten in die Mitte rollen. Die andere Variante: Eine 50 cm lange Stange rollen. Flechten, einen Kreis bilden und aus dem Kreis eine Acht formen. Auf zwei mit Backpapier belegte Bleche legen.

Nochmals 15 Minuten aufgehen lassen. Eigelb und Milch vermischen und das Gebäck damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad nacheinander circa 20 Minuten backen.

Wasser mit Zucker, Vanilleextrakt und Zitronenschalen in einem Topf zu Sirup köcheln. Leicht abkühlen lassen und die Zitronenschalen herausnehmen. Die Mucenici mit dem Sirup beträufeln. Mit Honig das Gebäck bestreichen und mit Walnüssen garnieren.

Tipp: Am besten schmecken sie am gleichen Tag.



