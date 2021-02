Covid-Impfzentrum in Winterthur – In gut einem Monat wird auf dem Rieter-Areal geimpft Was im Januar von einer Projektgruppe noch als Wunsch geäussert wurde, ist nun Realität: Das Impfzentrum in Winterthur wird definitiv auf dem Rieter-Areal in Töss erstellt. Der Betriebsstart ist für April geplant. Thomas Münzel

In der leeren Rieter-Halle an der Klosterstrasse 22 soll das Covid-Impfzentrum Winterthur entstehen. Foto: Marc Dahinden

Gut Ding will Weile haben: Zwar sind in Sachen Impfzentrum Winterthur nach wie vor einige Fragen offen, aber ansonsten lichtet sich der Nebel jetzt etwas. Vor allem in Bezug auf die Frage, wo das Zentrum stehen wird. Zwar sickerte bereits im Januar durch, dass eine Projektgruppe als Standort für das Impfzentrum eine leer stehende Halle auf dem Rieter-Areal in Töss favorisiert hatte. Doch vorerst blieb es beim Wunsch.

Samuel Roth, Direktor von House of Winterthur, erklärte Ende Januar auf Anfrage dieser Zeitung, dass bis zur Unterzeichnung des Mietvertrags noch «zwei, drei offene Punkte» zu klären seien. Was die konkreten Knackpunkte waren, wollte er damals nicht näher erläutern. Klar ist jetzt: Die noch offenen Punkte konnten zwischenzeitlich geklärt werden – der Vertrag ist nun unter Dach und Fach.