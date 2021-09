Leitartikel zur Abstimmung über die neue Gemeindeordnung - In guter Verfassung in die Zukunft

Am 26. September wird in Winterthur über die neue Gemeindeordnung abgestimmt. Foto: PD

Die Gemeindeordnung ist nichts weniger als die Verfassung von Winterthur. Die rechtliche Grundlage der Stadt. Da geht es um viel Abstraktes und Übergeordnetes. Vieles ist sperrig und papierig. Dennoch braucht es diese Neuauflage.

Das neue kantonale Gemeindegesetz ist seit dem 1. Januar 2018 in Kraft. Deshalb ist das Update nötig. Die geltende Gemeindeordnung stammt aus dem Jahr 1989 – seither hat sich Winterthur gewandelt und ist zur Grossstadt geworden. Wie die neue Gemeindeordnung aussehen soll, wurde in einer gross angelegten Vernehmlassung diskutiert. Eine Spezialkommission debattierte 15 Sitzungen lang, und das Parlament hielt zwei Doppelsitzungen darüber ab. Am Ende waren die meisten zufrieden mit dem Ergebnis. Mit 47 zu 11 Stimmen sagte der Grosse Gemeinderat Ja zur Vorlage. Die langen Diskussionen zeigen, dass die Gemeindeordnung ein Kompromiss ist. Auch wenn um die einzelnen Paragrafen hart gefeilscht wurde.