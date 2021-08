Internationales Reitturnier – In Humlikon geht eine Ära zu Ende Eine Woche früher als üblich wird vom 23. bis 29. August in Humlikon der Dreisterne-CSI ausgetragen. Es wird in dieser Form das letzte Reitturnier auf dieser Anlage sein. Angelika Nido

Olympiareiter Bryan Balsiger wird in Humlikon als Titelverteidiger zu den Schweizer Meisterschaften antreten. Angelika Nido

Mit der Siegerehrung nach dem Grossen Preis wird am 29. August eine Ära zu Ende gehen. 2005 fand auf der Reitsport-Anlage der Familie Freimüller in Humlikon zum ersten Mal ein internationales Turnier statt. Die 17. Austragung in diesem Jahr wird die letzte in dieser Form gewesen sein.

«Zu diesem Entscheid haben mehrere Faktoren beigetragen», sagt Co-OK-Präsident Paul Freimüller. Zum einen sind es die immer höheren Auflagen von verschiedener Seite sowie der Abgang gewichtiger Sponsoren, die nicht ersetzt werden konnten. Zum anderen haben gleich mehrere langjährige OK-Mitglieder ihren Rücktriff bekannt gegeben. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Jahren wieder ein kleineres Turnier in Humlikon stattfinden wird.

Noch einmal sieben Tage Springsport pur

Doch bevor in Humlikon die CSI-Lichter ausgehen, wird der Pferdesport vom 23. bis 29. August noch einmal ausgiebig gefeiert: An den sieben Turniertagen des LerchPartner.ch CSI*** wird von früh morgens bis spät abends geritten. Es stehen nicht weniger als drei Dutzend regionale, nationale und ab Mittwoch auch internationale Springprüfungen auf dem Programm.

Der erste sportliche Höhepunkt ist am Dienstag, 24. August, der kleine und grosse Final im Cup des Ostschweizer Concours Club OCC. Seit über 20 Jahren verhilft diese spannende Serie dem regionalen Springsport zu mehr Anerkennung. Springreiterinnen und Springreiter aus der Ostschweiz messen sich auf mehreren Qualifikationsplätzen, wobei die Gesamtsieger an diesem Final ermittelt werden.

Am Donnerstagabend wird das Knock-out-Springen die Zuschauer begeistern. Der Freitag steht im Zeichen der ersten Qualifikation zur Schweizer Meisterschaft der Elite, die zum fünften Mal in Folge in Humlikon durchgeführt wird. Am Samstag wird am Abend feststehen, ob Olympiareiter Bryan Balsiger seinen Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigen kann oder ob sich jemand anders die Goldmedaille schnappt. Den Abschluss am Sonntag, 29. August, macht der gut dotierte LerchPartner.ch Grand Prix, für den die Teilnehmenden noch einmal ihre besten Pferde satteln werden.

Eintritt mit Covid-Zertifikat

Letztes Jahr konnte der CSI Humlikon wegen der Corona-Pandemie nur national und mit starken Zuschauerbeschränkungen durchgeführt werden. «Da die Pandemie leider noch nicht ausgestanden ist, geht es auch in diesem Jahr nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen», sagt Paul Freimüller, der zusammen mit Fritz Pfändler dem OK vorsteht.

Gemäss Richtlinien des BAG werden grössere Veranstaltungen zurzeit nur mit Covid-Zertifikat bewilligt. Das Schutzkonzept sieht deshalb vor, dass Personen ab 16 Jahren nur Zutritt zum Turniergelände erhalten, wenn sie ein gültiges Zertifikat vorweisen können, also entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Für Personen, die sich vor Ort testen lassen möchten, gibt es im Eingangsbereich ein Testzentrum.

Nach Kontrolle der Covid-Zertifikate am Eingang kann man den Springsport dafür umso entspannter geniessen: Auf dem Turniergelände bestehen weder Maskenpflicht noch Abstandsvorschriften oder Kapazitätsbeschränkungen.

