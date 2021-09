Polit-Premiere in Europa – In Islands Parlament sind die Frauen jetzt in der Mehrheit Der Inselstaat erweist einmal mehr als Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung. Nur zwei Länder haben weltweit eine noch höhere Frauenquote im Parlament.

Neu sitzen mehr Frauen als Männer in Islands Parlament: Premier Katrin Jakobsdottir nach der Stimmabgabe. Foto: Keystone

Island ist nach der Wahl am Samstag das erste Land Europas mit einem mehrheitlich weiblichen Parlament. 33 der 63 Sitze im Althing entfallen auf Frauen, wie aus Hochrechnungen auf Grundlage der Wahlergebnisse vom Sonntag hervorgeht. Dies entspricht 52 Prozent. In keinem anderen europäischen Land liegt der Frauenanteil im Parlament über 50 Prozent.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Am nächsten kommt dem laut Daten der Weltbank noch Schweden mit 47 Prozent. Weltweit gibt es nach Angaben der Interparlamentarischen Union derzeit fünf Länder neben Island, in deren Parlamenten mindestens zur Hälfte Frauen vertreten sind: Ruanda (61 Prozent), Kuba (53 Prozent), Nicaragua (51 Prozent) sowie Mexiko und die Vereinigten Arabischen Emirate (jeweils 50 Prozent).

Linksgrüne geschwächt

Eine gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote für das Parlament gibt es in Island nicht. Der Inselstaat ist seit langem ein Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung und Frauenrechte. Seit zwölf Jahren führt Island die Rangliste des Weltwirtschaftsforums der Länder mit der grössten Gleichberechtigung an. Die Vulkaninsel im Nordatlantik war 1980 das erste Land, das eine Frau zur Präsidentin wählte. Das erste Gesetz über Lohngleichheit stammt aus dem Jahr 1961.

Bei der Parlamentswahl am Samstag hatte die regierende Links-Rechts-Koalition ihre Mehrheit verteidigen können. Die Linksgrünen von Ministerpräsidentin Katrin Jakobsdottir gingen jedoch geschwächt aus der Wahl hervor, während ihre konservativen Koalitionspartner Stimmen dazugewannen.

sda/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.