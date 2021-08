Kapitulation vor den Taliban – In Kabul hat sich die Welt innert Stunden verändert Die Taliban wollen sich die Macht in Kabul friedlich übergeben lassen. Ausländer würden geschützt, versprechen sie, die Rechte von Frauen respektiert. Im Land breitet sich derweil Panik aus. Tomas Avenarius und Tobias Matern

«Es herrscht Chaos und Panik»: Talibankämpfer unterwegs nach Kabul. Foto: AFP

Jede Hoffnung auf ein Leben in Normalität ist zerstört: In nur wenigen Stunden hat sich die Welt der Kabuler komplett verändert, drohen alle Verbesserungen der letzten zwanzig Jahre rückgängig gemacht zu werden. Schwer bewaffnete Taliban auf Motorrädern am Stadtrand wecken bei den Einwohnern düstere Erinnerungen. «Es herrscht Chaos und Panik», berichtet ein Bewohner der afghanischen Hauptstadt dieser Zeitung, aus Angst vor Repressalien will er nicht genannt werden. Tausende Menschen versuchten, ihr Geld von der Bank zu holen, wollten die Stadt verlassen, sagt er: «Aber die Strassen aus Kabul heraus sind blockiert.» (Hier geht es zum Newsticker.)

