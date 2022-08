Königsmacher in Ostafrika – In Kenia lässt sich die Begeisterung kaufen Kenia wählt einen neuen Präsidenten. Die Anhänger der Kandidaten ziehen durch die Strassen, lassen sich das aber gut bezahlen. Unterwegs mit einem Stimmenkäufer. Bernd Dörries aus Nairobi

Die gute Stimmung ist gekauft: Menschen in der kenianischen Stadt Kisumu nehmen an einer Kundgebung anlässlich der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen teil. Foto: Ed Ram (Getty Images)

Felix Indeye läuft durch sein Viertel wie ein kleiner König, die Beine etwas breiter, mit gehobenem Kinn flaniert er fast schon durch den ganzen Müll und Dreck und Kot des Slums Mathare in Kenias Hauptstadt Nairobi. Die Menschen grüssen ihn, sie halten ihn an, sie bitten ihn, am nächsten Nachmittag doch dabei sein zu dürfen. Indeye lächelt milde. Er trägt eine enge Jeans und ein gelbes T-Shirt, das Handy immer in der Hand. Ein König ist er nicht, aber einer von vielen Tausend Königsmachern im ganzen Land, «Mobiliser» nennt man sie.