31. Bundesliga-Runde – In letzter Minute – BVB jubelt dank Akanji und Haaland Dortmund hat den möglichen Titelgewinn von Bayern München verschoben. Der Favre-Club siegt dank eines späten Treffers von Erling Haaland 1:0 gegen Düsseldorf.

Später Jubel bei Borussia Dortmund: Erling Haaland erlöste den BVB erst in der 95. Minute mit dem 1:0. Foto: Getty Images Die Flanke zum entscheidenden Tor gab der Schweizer Manuel Akanji. Foto: Keystone Im Abstiegskampf setzte Werder Bremen mit dem 5:1 gegen den Tabellenletzten Paderborn ein Zeichen. Foto: Keystone 1 / 8

Die Münchner Meisterfeier muss warten: Borussia Dortmund hat den möglichen Titelgewinn des FC Bayern am 31. Spieltag verhindert. Der BVB siegte am Samstag dank eines späten Treffers von Erling Haaland nach Assist vom Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji bei Fortuna Düsseldorf. Vor dem Duell der Münchner gegen Gladbach am Abend verkürzte Schwarz-Gelb den Rückstand auf den Tabellenführer damit vorerst auf vier Zähler.

Die Dortmunder zeigten eine bescheidene Leistung und am Ende kam so ein recht glücklicher Sieg zustande. Nur die Flanke von Akanji und der Torriecher von Haaland verhinderten ein Unentschieden gegen den Tabellen-16.

Steffen ebenfalls mit Assist

Der VfL Wolfsburg hat eine grosse Chance verpasst, sich im Rennen um die Europa-League-Plätze vielleicht schon entscheidend abzusetzen. Gegen den direkten Konkurrenten SC Freiburg spielten die Niedersachsen nach einer 2:0-Führung nur 2:2. Kurz vor und kurz nach der Pause glichen die Freiburger Lucas Höler (43.) und Roland Sallai (46.) die beiden Tore von Wout Weghorst (14. /27./Foulelfmeter) aus.

Die beiden Wolfsburg-Schweizer hatten dabei entscheidenden Einfluss aufs Spiel: Renato Steffen lieferte den Assist zum 1:0, Kevin Mbabu konnte eine halbe Stunde vor Schluss einen Schuss der Freiburger kurz vor der Torlinie noch klären.

Urs Fischers Union Berlin steht indes ganz dicht vor dem Klassenerhalt: Die Berliner gewannen das Aufsteiger-Duell beim 1. FC Köln verdient mit 2:1 und haben nach dem ersten Geister-Sieg nach der Corona-Pause drei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Erste Heimniederlage unter Labbadia

Hertha Berlin kassierte beim 1:4 gegen Eintracht Frankfurt (mit Djibril Sow) die erste Heimniederlage unter Trainer Bruno Labbadia. In der Tabelle zog Frankfurt mit 38 Punkten mit Hertha gleich, beide liegen nun fünf Punkte hinter dem siebten Platz, der zur Europa-League-Qualifikation berechtigt

Im Tabellenkeller hat der SC Paderborn trotz einer 1:5-Niederlage gegen Werder Bremen noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Bremen, das ist nun punktgleich mit der Fortuna auf dem Regelationsrang 16.

Tabelle: 1. Bayern München 30/70. 2. Borussia Dortmund 31/66. 3. RB Leipzig 31/62. 4. Borussia Mönchengladbach 30/56. 5. Bayer Leverkusen 30/56. 6. Wolfsburg 31/46. 7. Hoffenheim 31/43. 8. SC Freiburg 31/42. 9. Schalke 04 30/38. 10. Eintracht Frankfurt 31/38. 11. Hertha Berlin 31/38. 12. 1. FC Köln 31/35. 13. Union Berlin 31/35. 14. Augsburg 30/32. 15. Mainz 05 30/31. 16. Fortuna Düsseldorf 31/28. 17. Werder Bremen 31/28. 18. Paderborn 31/20.

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Tor: 95. Haaland (Akanji) 0:1. – Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji (verwarnt).

Wolfsburg – Freiburg 2:2 (2:1)

Tore: 15. Weghorst (Steffen) 1:0. 26. Weghorst (Foulpenalty) 2:0. 43. Höler 2:1. 46. Sallai 2:2. – Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu und bis 55. mit Steffen, ohne Mehmedi (verletzt).

Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt 1:4 (1:0)

Tore: 24. Piatek 1:0. 51. Dost 1:1. 62. André Silva 1:2. 68. N'Dicka 1:3. 86. André Silva 1:4. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt bis 87. mit Sow, ohne Fernandes (verletzt). 45. Rote Karte gegen Boyata (Hertha Berlin/Foul).

Köln – Union Berlin 1:2 (0:1)

Tore: 39. Friedrich 0:1. 67. Gentner 0:2. 92. Cordoba 1:2.

Paderborn – Werder Bremen 1:5 (0:3)

Tore: 20. Klaassen 0:1. 34. Osako 0:2. 39. Klaassen 0:3. 60. Eggestein 0:4. 66. Sabiri 1:4. 92. Füllkrug 1:5. – Bemerkungen: Werder Bremen ohne Lang (nicht im Aufgebot). 18. Torhüter Zingerle (Paderborn) hält Handspenalty von Rashica.

( DPA )