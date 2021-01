Fahrerflucht in Wülflingen – In Lichtsignalanlage gekracht und einfach weitergefahren Am Mittwochabend wurde in Wülflingen eine Lichtsignalanlage umgefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen, weil sich niemand gemeldet hat, der für den Unfall verantwortlich ist.

Da liegt sie, die umgefahrene Lichtsignalanlage in Wülflingen. Der entstandene Sachschaden ist hoch. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Am Mittwoch kurz vor 21 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur mehrere Meldungen, wonach auf der Wülflingerstrasse, Höhe Oberfeldweg, die Lichtsignalanlage der dortigen Schutzinsel umgefahren worden sei. Gemäss ersten Erkenntnissen muss kurz zuvor ein Personenwagen (dunkler SUV) in Fahrtrichtung stadtauswärts die Lichtsignalanlage umgefahren haben und anschliessend ohne anzuhalten weitergefahren sein. Ob sich der Fahrer oder die Fahrerin dabei verletzte, ist nicht bekannt. Verletzte Drittpersonen gab es nicht, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei heisst. Beim Unfall entstand ein hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.



Personen, die Angaben zum beschriebenen Unfall machen können, insbesondere zum dunklen SUV, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur zu melden (Telefon 052 267 51 52).

mcp