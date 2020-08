Gemeindeversammlung beschloss – In Lindau können neue Wohnungen gebaut werden Die Stimmberechtigten sagten Ja zu einem Gestaltungsplan in Tagelswangen. Nun kann hinter der Garage Markwalder gebaut werden. Nicole Döbeli

Zwischen Zürcher- und Huebstrasse in Tagelswangen sollen neue Wohnungen gebaut werden. Foto: Enzo Lopardo

49 Stimmberechtigte nahmen am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Lindau teil. Sie stimmten dem Gestaltungsplan Huebstrasse in Tagelswangen zu und machten somit den Weg für eine neue Überbauung frei. Als erstes soll hinter der Garage Markwalder ein neues Mehrfamilienhaus entstehen. Ebenfalls genehmigt wurden die überarbeiteten Anschlussverträge der Feuerwehr und des Zivilschutzes.