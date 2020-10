Corona in Italien – In Mailand hallt das Trauma nach Alle Zahlen sind wieder dramatisch, die Sorge vor überlasteten Spitälern ist gross: Nun verhängt die Lombardei eine Ausgehsperre über die gesamte Region – im Solo, gegen den softeren Kurs von Premier Giuseppe Conte. Oliver Meiler aus Rom

Alle tragen Masken, auch im Freien – aber ob das reicht? Passanten vor dem Mailänder Dom am letzten Wochenende. Foto: Antonio Calanni (AP)

Die Angst ist zurück, und zwar mit Macht, überall in Italien. In der norditalienischen Lombardei haben die Regionalverwaltung und alle Bürgermeister nach dem jüngsten Anschwellen der Infektionszahlen gemeinsam beschlossen, die Zentralregierung in Rom um die Verhängung einer Ausgehsperre zu bitten: von 23 bis 5 Uhr in der Früh. Der Bitte wurde stattgegeben, es ist wohl nur die erste einer Serie. Auch andere Regionen fragen sich, wie sie über den Winter kommen, etwa Kampanien und Latium respektive die Regionen um Neapel und Rom.

Seit kurzem nehmen die Ansteckungen national um etwa 10’000 pro Tag zu, der grösste Teil der Neuinfektionen entfällt aber auf die drei grössten Metropolen. Natürlich liegt das auch an der gestiegenen Zahl der Tests, es sind jetzt meist täglich um 150’000. Doch die Positivitätsrate liegt nun bei 9,4 Prozent. Auch die Inzidenz pro 100’000 Bewohner nimmt deutlich zu, vor allem in Mailand.

4000 im Spital Ende Monat?

Ziel der Lombarden ist es nun, auch jenes Volk noch von den Strassen und den Piazze zu holen, das trotz schneller Verschlechterung der Lage noch immer nicht zu Sinnen kommt. In den vergangenen Tagen konnte man etwa an den Mailänder Navigli, den liebsten Flaniermeilen der Stadt, viele junge Menschen auch nach amtlich verordneter Schliessung der Bars und Pubs noch mit mitgeführtem Alkohol sehen. Die Italiener brauchen für diese Art des eher anarchischen und lauten Ausgehens das spanische Wort «movida». Nun, man kann sie sich nicht mehr leisten.

Alarm schlug die regionale Expertenkommission, nachdem in den vergangenen Tagen die Zahlen vor allem in den Städten Mailand, Monza und Varese sprungartig gestiegen waren. Die Infektionsherde haben sich schnell so stark multipliziert, dass eine Nachverfolgung der Kontakte nicht mehr möglich ist. Nun befürchtet man, dass die Lage in den Spitälern ausser Kontrolle gerät wie schon in der akuten Phase der ersten Welle im Frühling. Beim derzeitigen Verlauf der Seuche könnten in der Lombardei bereits Ende Oktober 4000 Menschen mit Covid-19 hospitalisiert sein, sagen die Experten – mit 600 Patienten auf der Intensivstation. Im Moment sind es 113.

Plötzlich in der Kritik: Premier Giuseppe Conte, hier bei einer Medienkonferenz im Hof des Palazzo Chigi, seines Amtssitzes in Rom. Foto: Alberto Lingria (Getty Images)

In diesen Tagen soll deshalb auch das mit privatem Geld errichtete Ad-hoc-Hospital auf dem Gelände der alten Messe aktiviert werden. Es hatte im Frühjahr kaum gedient, damals gab es sogar Diskussionen darüber, ob der ganze Aufwand für seinen Bau überhaupt gerechtfertigt war. Nun sind wieder alle froh um die zusätzlichen Kapazitäten.

Die Zahl der Intensivbetten im Land ist insgesamt verdoppelt worden. Aber die Italiener wissen aus Erfahrung, wie schnell es gehen kann, und plötzlich sind alle Betten belegt. In gewissen Spitälern werden bereits Patienten abgewiesen, die nicht sehr dringend behandelt werden müssen.

Schrittchen statt satter Schritte: Contes neue Politik

Das Solo der Lombardei folgt auf die jüngste Verschärfung der Massnahmen der Regierung von Premier Giuseppe Conte, die von vielen als «zu soft» kritisiert worden ist – selbst von seinen Allianzpartnern, den Sozialdemokraten des Partito Democratico. In seinem neuen Dekret verzichtete Conte nämlich überraschend darauf, eine nächtliche Ausgehsperre für ganz Italien einzuführen nach dem Beispiel Frankreichs.

Stattdessen lud er die Bürgermeister dazu ein, lokal zu entscheiden, was diese da und dort als eine unzulässige Flucht vor der Verantwortung empfanden. Conte war ja bisher bekannt dafür, dass er immer recht entschlossen agierte. Nun wirft man ihm vor, Schrittchen zu machen, wo grosse Schritte nötig wären. Offenbar war der Widerstand der Wirtschaft und besonders der Gastbetriebe gegen landesweite Verfügungen gross gewesen. Italien könne sich keinen zweiten Lockdown leisten, sagte Conte bei der Vorstellung des neuen Plans. Überhaupt: Das Wort Lockdown wolle er nicht mehr hören.

Mehr Homeoffice und gestaffelter Schulbeginn

Wie lange wohl? Zunächst versucht die Regierung, die Lage mit wenig invasiven Methoden unter Kontrolle zu bekommen: mit mehr Homeoffice, Onlineunterricht an den Universitäten und gestaffeltem Schulbeginn für die unteren Stufen, um den öffentlichen Verkehr zu Stosszeiten zu entlasten. Verboten sind nun auch Kontaktsportarten für Amateure. Masken tragen die Italiener schon länger auch im Freien, Tag und Nacht. Grossveranstaltungen unter freiem Himmel sind bereits auf 1000 Zuschauer beschränkt, in den Hallen auf 200.

Doch wenn in zwei Wochen keine Besserung spürbar ist, kann man den Ohren des Premiers wohl auch das Wort Lockdown nicht mehr ersparen, in der einen oder anderen Form.