Zugang für Sterbehelfer – In manchen Pflegeheimen dürfen Bewohnende nicht freiwillig sterben Der Kantonsrat stimmt demnächst darüber ab, ob alle Zürcher Pflegeheime Sterbehilfe in ihren Räumen zulassen müssen. Das Zentrum Rämismühle erlaubt das bis jetzt nicht. Nicole Döbeli

Suizid ist nach den christlichen Werten des Zentrums Rämismühle Sünde. Foto: Heinz Diener

Im Jahr 2020 schieden 913 Personen mit Unterstützung der Sterbehilfeorganisation Exit aus dem Leben. Der grösste Teil dieser Freitodbegleitungen, über 80 Prozent, fand in privaten Räumlichkeiten statt, 14 Prozent in einem Heim und 4 Prozent in einem Sterbezimmer der Organisation selbst. Letztere können auch dann zum Einsatz kommen, wenn etwa ein Pflegeheim die Sterbehilfe in den eigenen Räumen nicht erlaubt. Der damit verbundene Transport von teilweise schwer kranken oder sehr alten Menschen sei belastend, findet die Zürcher SP.