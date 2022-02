Pfadi verliert im Europacup – In Polen war nichts zu holen Handball-Meister Pfadi Winterthur unterlag in der European League beim polnischen Spitzenclub Orlen Wisla Plock 27:35 und sieht seine Chancen für die Achtelfinals schwinden. Urs Stanger

Pfadis Handballer verlassen geschlagen die Arena in Plock. Foto: PD

Wie sehr waren die Winterthurer doch an ihre Limiten gelangt, als sie im Oktober im Startspiel zur European League Orlen Wisla Plock in der Axa Arena empfingen. 23:35 endete jenes Treffen mit dem polnischen Spitzenclub, der diesen zweithöchsten Europacup in der letzten Saison auf Rang 4 abgeschlossen hatte.