Woher unser Strom kommt (Teil 2) – In Schweden weibeln Zürcher mit Gratis-Burgern für ihre Windräder Das Stadtzürcher Stimmvolk bestärkt das EWZ immer wieder darin, im Ausland Windparks zu kaufen. Doch in Schweden gibt es Widerstand. Zürich wird Egoismus und Greenwashing vorgeworfen. Tim Wirth

Hans Gunnervall vom EWZ fragte sich auch beim Windpark Skalleberg mit zehn Turbinen zunächst: Wie gross ist das Konfliktpotenzial? Foto: Ola Kjelbye

Er spricht oft und lange über Investments und Portfolio-Effekte, doch dann, unter einem 145-Meter-Windrad in einem schwedischen Wald, wo sich jeder klein fühlt, sagt Hans Gunnervall, was ihn wirklich bewegt: «Greta hat einfach recht.» Gunnervall (48), an diesem Tag bei jedem Sonnenstrahl die modische Sonnenbrille zur Hand, ist beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich so etwas wie das Pendant zum Chefscout des FCZ: Er hält Ausschau nach Windparks, in die das EWZ investieren könnte.

Auf seiner Visitenkarte steht eine kühle Bezeichnung: Leiter Beteiligungen. Doch für Gunnervall ist dieser Job mehr. «Der Klimawandel beschäftigt mich», sagt er bei der Turbine 1 im schwedischen Skalleberg, deren sogenannte Rotorenblätter höher als der Prime Tower in den Himmel ragen. Und: «Wir müssen etwas machen. Jetzt.»