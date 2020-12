Der FCW gegen Xamax – In schwierigen Zeiten den Kurs halten Der FCW jagt von Spiel zu Spiel. Zu jenem gegen Neuchâtel Xamax muss er heute wenigstens nicht reisen. Der Rasen der Schützenwiese präsentiert sich, als wäre nie um ihn gestritten worden. Hansjörg Schifferli

Xamax hofft auf eine Steigerung von Raphael Nuzzolo (links, gegen Samir Efendic von Stade Lausanne). Foto: Keystone

18 Punkte aus elf Spielen, Platz 5 nach Plus-, Platz 3 nach Minuspunkten – das ist für den FCW noch immer ein guter Saisonstart. Aber das 0:1 am vergangenen Dienstag gegen eine leichtgewichtige Mannschaft des FC Wil war doch ein eindeutiges Signal: Der FCW muss aufpassen, seine vorteilhafte Ausgangslage nicht zu verspielen – jetzt, da er in den letzten Wochen dieses Corona-Jahres vom Programm stark gefordert wird und auch sehr viel Verletzungspech hat. Man erinnert sich da ans vergangene Jahr, als sich der FCW nach einer beeindruckenden Serie von acht Spielen ohne Niederlage vor Weihnachten einen Einbruch leistete, aus den letzten vier Spielen noch einen Punkt holte und Platz 2 aus den Augen verlor.