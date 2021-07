Begleitetes Tanzen in Winterthur – In Seen wird wieder getanzt Der Verein «Darf ich bitten?» veranstaltet ab August wieder Tanznachmittage für Demenzkranke. Andrea Thurnherr

Nach einer Corona-bedingten Pause können die Tanznachmittage wieder stattfinden. Foto: Madeleine Schoder

Aus dem Grammofon in der Freizeitanlage Seen erklingen ab dem 12. August Walzer und Polka: Die Tanznachmittage für Demenzkranke starten wieder. Das schreibt der Verein «Darf ich bitten?» in einer Mitteilung. Wegen Corona mussten alle Veranstaltungen seit letztem November abgesagt werden.