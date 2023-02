In Skijacken steckt viel Chemie – wie gefährlich ist das?

Outdoor-Liebhaber wollen in der Natur sein, ihre Kleider aber können zum Problem für Mensch und Natur werden.

Peter Hollenstein, ich möchte die optimale Skijacke kaufen. Worauf sollte ich achten?

Auf die Funktionalität – also was will ich von dieser Jacke bezüglich Wetterschutz, Isolation oder Atmungsaktivität? Auf Qualität und Langlebigkeit, den Preis oder die Passgenauigkeit. Ich nenne dies harte Faktoren. Hinzu kommen weiche wie: Design, Markenimage oder Nachhaltigkeit. Für mich ist auch wichtig: Hat die Skijacke eine Seele?