Regelwerk von 1913 – In Stammheim gibt es laut Polizei­verordnung noch «schwach­sinnige» Personen Drei Polizeiverordnungen sind in der Gemeinde Stammheim derzeit gültig – alle aus der Zeit gefallen. Ist das überhaupt erlaubt? Tanja Hudec

Zwar haben die drei Gemeinden Unter-, Oberstammheim und Waltalingen vor mehreren Jahren fusioniert. Doch jede Ortschaft verfügt noch über ihre eigene Polizeiverordnung. Zeitgemäss ist keine mehr. Foto: Madeleine Schoder

«Das Tragen von Sensen und andern gefährlichen Gegenständen beim Velofahren ist untersagt.» So steht es in einer der drei Polizeiverordnungen der Gemeinde Stammheim. Sie entstand 1913 in Unterstammheim und ist noch gültig.