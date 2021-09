Aufgefallen: Wegen leerer Kasse – In Stammheim kann man die Kollekte twinten In Zukunft gibt es die Ausrede «ich hab grad kein Münz» nicht mehr. Gabriele Spiller

Die Galluskapelle in Oberstammheim ist ein populäres Wanderziel. Archivbild: Heinz Diener

Die älteste Kirche im Stammertal ist vielleicht auch die beliebteste. Wegen ihrer hochgotischen Fresken zieht sie Wanderer von nah und fern an – und offenbar manche ohne Geldbeutel. «Wir haben festgestellt, dass immer wieder Kunstführer zur Galluskapelle entnommen, aber nicht bezahlt wurden», sagt Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann auf Anfrage. Im Kässeli sei kein Geld gewesen, auch nicht für fehlende Postkarten.

«Wanderer haben vielleicht kein passendes Kleingeld dabei», begründet dies der Pfarrer. Auch habe man sich in der Corona-Zeit angewöhnt, vermehrt bargeldlos zu bezahlen. Deshalb kam die Gemeinde auf die Idee, mittels QR-Code eine Twint-Zahlung anzubieten. Und da dies so gut laufe – die Finanzverantwortliche bestätigt, dass Führer damit bezahlt würden –, könne man nun auch die Kollekte im Gottesdienst twinten. Auf dem Sideboard der Kirche Unterstammheim befindet sich der einzuscannende Code.

Ehrliche Spender in der Kirche

«Mit Kollektenklau hatten wir keine Probleme», sagt Heckmann. Aber gerade weil er jüngere Kirchgänger mit Angeboten wie Jazz-Gottesdiensten ansprechen wolle, sei das trendige Zahlungsmittel eingeführt worden. Die soziale Kontrolle, wie viel der Banknachbar wohl in den Klingelbeutel werfe – ein Nötli oder Münz –, sei in Unterstammheim keine Frage gewesen. «Bei uns ist die Kollekte am Ausgang, wo man dezent und unauffällig spenden kann.»

Auch in der Buchhaltung der reformierten Kirche Stammheim erscheint der getwintete Beitrag anonym. Endgültig vorbei sind also die (vorreformatorischen) Zeiten, wo es hiess: «Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt.»

